E.T.A.: "Breek oud schoolgebouw af voor meer speelplaats" 15 februari 2018

Oppositiepartij E.T.A. stelde op de gemeenteraad voor om het oude schoolgebouw van gemeenteschool De Hei af te breken voor meer speelruimte. De uitbreidingswerken aan het gebouw liggen al een jaar stil na stabiliteitsproblemen en waterschade. De gemeente besloot dan ook om te investeren in een volledige nieuwbouw, maar op de start van de werken is het nog wachten. "De situatie is alleen maar verslechterd en het heeft een negatieve invloed op het welzijn van de leerlingen en het personeel. De lokalen in het oude gedeelte zijn ze kwijt en de school moet het met klascontainers doen. Daarom stel ik voor om al op korte termijn het gebouw af te breken, zodat de kinderen toch meer speelruimte krijgen", aldus Jan Baestaens (E.T.A.). Schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) bevestigde dat er een architect is aangesteld voor de nieuwbouw. "Eerstdaags zouden we een eerste plan krijgen. Ik kan al meedelen dat we aan het onderzoeken zijn of er in het nieuwe gebouw ook plaats is voor een kinderopvang. Wij hopen om zo spoedig mogelijk te kunnen bouwen, maar ik ga er geen termijn op plakken." (AVH)