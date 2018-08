E-loket helpt burgers 7 dagen op 7 06 augustus 2018

Recent werd de website van Heist-op-den-Berg vernieuwd. Hierbij werd ook het e-loket uitgebreid. Voor Burgerzaken kunnen voortaan een aantal attesten digitaal opgevraagd en afgeleverd worden. "De inwoner kan de documenten met geldige digitale handtekening onmiddellijk downloaden en krijgt een exemplaar in zijn mailbox. Een adreswijziging of melding doorgeven, kan ook nog steeds via het e-loket, wat een extra verplaatsing naar het gemeentehuis bespaart. Hierdoor wordt de gemeentelijke dienstverlening zeven dagen op zeven toegankelijk", aldus schepen van Burgerzaken Eric Verbist. (AVH)