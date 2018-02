Duo schuldig aan verkoop van cocaïne 23 februari 2018

Twee jonge mannen van 24 en 19 jaar oud uit Heist-op-den-Berg zijn door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan de verkoop van cocaïne. In april 2017 werden ze gecontroleerd door een patrouilleploeg van de politiezone Heist-op-den-Berg. De negentienjarige zat als bestuurder in de wagen. Hij had negentien pakjes cocaïne bij. De passagier, de 24-jarige Ahmad H., had vijf pakjes cocaïne bij. Deze man is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij liep ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat veroordelingen op voor het verhandelen van drugs. Hij heeft nog een gevangenisstraf van vijftig maanden uit te zitten. Hij verklaarde dat de drugs voor zichzelf waren. De drugs was hij gaan aankopen omwille van zijn verjaardag. De negentienjarige had het dan weer wat moeilijker om de feiten te betwisten. In zijn gsm werden naast bezwarende sms'en ook afnemers aangetroffen. De rechter oordeelde dat beide jongemannen schuldig zijn aan de verkoop van cocaïne. Alleen kreeg de negentienjarige voorlopig geen celstraf. Hij kwam er vanaf met een probatie-straf gekoppeld aan voorwaarden die hij de komende drie jaren moet volgen. De 24-jarige kreeg geen bijkomende straf. Er werd een opslorping met een vonnis uit oktober 2017 (TVDZM)