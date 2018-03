Drugsverslaafde schuldig aan reeks diefstallen 10 maart 2018

Een 29-jarige drugsverslaafde uit Westerlo is schuldig bevonden aan een hele reeks diefstallen. Hij werd in Heist-Op-Den-Berg zwaar onder invloed van amfetamines aangetroffen in zijn wagen. Daarin lagen verder nog heel wat elektronische spullen waaronder laptops, usb's, scooteronderdelen en radio's.





De twintiger werd meegepakt naar het politiekantoor. Sindsdien heeft hij al meermaals de gevangenis mogen verlaten laar herviel hij telkens in zijn drugsverslaving. Naast diefstal werd hij ook nog vervolgd voor drugsbezit. Op het moment van zijn arrestatie lag en meer dan 3,5 gram speed in het voertuig. De drugs werd op zitting niet betwist, de diefstallen wel. "Mijn cliënt had ruzie met zijn vriendin en was buiten gesmeten. Alle aangetroffen goederen waren afkomstig van zijn huis", zei de advocaat van de 29-jarige. Het parket vroeg twaalf maanden cel met probatie-uitstel, waarop de rechter ook inging. De man kreeg wel als voorwaarde opgelegd dat hij zich residentieel moet laten opnemen voor zijn drugsprobleem. (TVDZM)