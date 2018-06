Drugsdealer schakelt schoonbroer (14) in 12 juni 2018

Een 22-jarige uit Heist-op-den-Berg die terecht stond voor het verhandelen van drugs, schakelde daarbij zijn veertienjarige schoonbroer in. De drugsverkoop was volgens het openbaar ministerie om zijn eigen drugsverslaving te voorzien en kwam aan het licht door strafonderzoek naar een inbraak in een sportkantine. Ook hiervoor stond hij gisteren terecht. De jongeman richtte toen voor naar schatting 1.000 euro schade aan. Bij een huiszoeking werden boksijzers, een karabijn en cannabis gevonden. Volgens zijn verklaringen bij de politie zou hij zo'n 25 gram cannabis verkocht hebben per dag. De twintiger had volgens het parket ook verschillende afnemers onder wie minderjarigen. Het parket tilde zwaar aan de feiten en vroeg om de internering. De verdediging vroeg een straf met uitstel. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)