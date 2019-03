Drugsdealer (27) doet na voorleiding bij onderzoeksrechter gewoon verder: “12 maanden effectief’ Tim Van der Zeypen

13 maart 2019

16u45 0 Heist-Op-Den-Berg Een zware drugsgebruik (27) uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van twaalf maanden. Het parket vroeg een effectieve celstraf omdat de twintiger niet echt onder de indruk bleek van voorwaarden. “Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter, sneed hij zijn enkelband over en ging hij verder drugs gebruiken én verhandelen”, aldus openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

De 27-jarige Vincent V.S. werd eind november 2018 betrapt toen hij gecontroleerd werd met zijn wagen. De politie vond toen in het voertuig naast ongeveer 1,250 kilogram Speed ook nog GHB, tientallen XTC-pillen en MDMA. Alles was verstopt in een grote zwarte sporttas. Die lag onder de passagiersstoel. Bij de controle merkten de agenten ook nog op dat hij twee flesjes met GHB probeerde weg te gooien. Net zoals een boksijzer en een mes. De twintiger werd opgepakt en verhoord.

Van de Mechelse gerecht kreeg hij na ongeveer een maand al een tweede kans aangeboden. Zo werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. “Alleen werd de politie niet veel later ingelicht door de ouders. Die vertelden dat hij opnieuw drugs was beginnen te gebruiken”, aldus procureur des koning Claessens. “Hierop vloog de jongeman opnieuw de cel in.”

Heist-Op-Den-Berg “Gekend in drugsmilieu”

Opmerkelijk is dat niet veel later aan het licht kwam dat de jongeman kort na zijn vrijlating door de raadkamer gewoon opnieuw was beginnen te dealen. “Verschillende afnemers vertelden dat hij gekend was in het drugsmilieu, hij hen gratis drugs aanbood in ruil voor een verblijf en hij soms tot een kilogram speed per week verkocht”, ging Claessens verder. Omdat de twintiger in 2017 al werd veroordeeld tot een probatie-opschorting, vorderde de Mechelse procureur vanochtend een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief.

Laatste kans

De verdediging betwistte de handel. Volgens de 27-jarige zelf was de aangetroffen drugs afkomstig van een dealer die hij kort voor de controle had opgepikt om zijn drugs aan te kopmen. Het kwam op zitting een laatste kans vragen aan de rechtbank en stelde een straf met uitstel voor. “Hij heeft een zware drugsproblematiek en zijn wens is om hier zo snel mogelijk verlost van te geraken”, repliceerde advocaat Dirk Jacobs. Hij verdedigde de 27-jarige. “Ik heb intussen heel veel spijt dat ik opnieuw in de drugs gerold ben. Leven met drugs is geen leven”, besloot de V.S. zelf. Een vonnis in de zaak volgt op 27 maart.