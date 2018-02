Druggebruiker staat ook terecht voor diefstallen 08 februari 2018

02u31 0 Heist-Op-Den-Berg Jelle O. (29) uit Westerlo riskeert twaalf maanden cel al dan niet gekoppeld aan een probatie-uitstel. De twintiger werd zwaar onder invloed van amfetamines aangetroffen in de Pompoenstraat in Wiekevorst in augustus 2017. Zijn auto was volgestouwd met elektronische spullen.

Sinds zijn arrestatie in augustus 2017 zat de man al enkele keren in de gevangenis. "Meneer heeft sindsdien voldoende kansen gekregen om zich te bewijzen en te laten zien dat hij in behandeling wou gaan voor zijn drugsproblematiek", aldus procureur des konings Lieselotte Claessens.





"De eerste keer verprutste hij die kans door onder invloed van GHB een alcoholcontrole in Kasterlee binnen te rijden, de tweede keer moesten de hulpdiensten ingrijpen nadat hij een overdosis had ingenomen. De derde en laatste keer tot slot werd zijn verplichte residentiële opname na interne overtredingen stopgezet."





De bal ging destijds aan het rollen na klachten van buurtbewoners. Zij hadden gezien hoe de beklaagde in en uit zijn voertuig stapte terwijl hij enkel een broek droeg.





De man was duidelijk verward en de politie kwam ter plaatse. Een drugstest maakte duidelijk dat hij zwaar onder invloed was van de amfetamines. Er werd in de auto nog zo'n 3,6 gram speed aangetroffen.





Koevoet

Opmerkelijk was dat er in de auto ook verschillende laptops, usb's, radio's, scooteronderdelen, kledij, een koevoet en een elektrische fiets lag. De politie dacht aan diefstal, verder onderzoek bracht aan het licht dat de fiets eerder gestolen werd in Olen. Daarom stond hij gisteren dus naast de drugsfeiten ook terecht voor diefstal.





De twintiger en zijn raadsman hadden naar eigen een perfecte verklaring voor de spullen. "Mijn cliënt had ruzie gehad met zijn vriendin en belandde die avond op straat. Hij heeft verschillende spullen in zijn wagen geladen en is ermee weggereden", aldus zijn raadsman. De diefstal werd dus betwist. Hiervoor werd de vrijspraak gevraagd. Voor de drugsfeiten werd gisteren een straf met probatie-uitstel gevraagd.





Vonnis op 28 februari. (TVDZM)