Driedaagse mosselfeesten door wegvallen subsidies 24 augustus 2018

Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen uit Hallaar organiseert ook nu weer de jaarlijkse mosselfeesten in de parochiezaal van Hallaar. "We organiseren dit keer een driedaagse, in de hoop zo het wegvallen van de provinciale subsidies voor onze vereniging deels te kunnen opvangen", zegt voorzitter Marc De Raet. "Ons restaurant is geopend op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september van 17 tot 22 uur, en op zondagmiddag 2 september van 11.30 tot 14 uur. Naast onze mosselen natuur serveren we ook mosselen à la Berthout' en enkele andere gerechten." (EDT)