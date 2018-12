Drie verdachten vrijgesproken van deelname van internationale overvallersbende TVDZM

20 december 2018

13u00 0 Heist-Op-Den-Berg De rechters in Mechelen hebben drie mannen vrijgesproken van hun deelname aan een internationale overvallersbende. De zeven anderen kregen celstraffen van achttien maanden met uitstel tot twee jaar effectief.

Kort nadat twee leden opgepakt en veroordeeld werden voor een overval op een juwelierszaak in het centrum van Heist-op-den-Berg, startte het parket met een telefonie-onderzoek. Dat bracht uiteindelijk de hele bende in beeld. De structuur was naar verluidt duidelijk: “Naast leider David K. waren er drie uitvoerders. Zij pleegden de overvallen en werden logistiek ondersteund door de zes anderen.” Enkele van deze zogeheten logistieke medewerkers van de roversbende, waren er volgens het parket ook ‘slapende leden’. Zij konden gewekt worden indien er snel munitie of vluchtwagens moest worden voorzien.

K. werd door de rechters uiteindelijk niet als leider beschouwd. Hij kreeg wel een celstraf van dertig maanden met uitstel opgelegd. Alle andere leden kregen celstraffen van achttien maanden met uitstel tot twee jaar effectief. Naast een overval op de juwelierszaak in Heist-op-den-Berg ook nog gelinkt worden aan een tiental overvallen in Frankrijk. Bij huiszoekingen werden er tal van juwelen aangetroffen. Vanmiddag was nog niet bekend of de leden beroep zullen aantekenen tegen het vonnis.