Drie gewonden na zwaar ongeval MAMA EN DOCHTER (13) AANGEREDEN OP WEG NAAR SCHAATSTRAINING TIM VAN DER ZEYPEN

03 april 2018

02u30 0 Heist-Op-Den-Berg Een mama en haar dochter zijn afgelopen weekend gewond geraakt bij een zwaar ongeval in Heist-op-den-Berg. Ze werden aangereden met hun auto door een dertiger uit Brugge. De politie trok het rijbewijs van de man in. Hij had te veel gedronken.

De 37-jarige vrouw uit Herk-de-Stad was zaterdagochtend samen met haar dochter (13) op weg naar Heist-op-den-Berg. "Mijn kleindochter doet aan figuurschaatsen. Ze was op weg naar haar training op de ijspiste van Heist", vertelt de grootvader van de 13-jarige. Hij werd samen met de man van dertiger en vader van dertienjarige op de hoogte gebracht en kwamen ter plaatse. Op de Liersesteenweg (N10) ter hoogte van het rondpunt in Heist-Goor werden ze omstreeks 7 uur aangereden door een andere personenwagen. "De auto voerde een inhaalmanoeuvre uit. Hij moest plots uitwijken naar rechts waarop hij met zijn voorkant de linkse achterkant raakt van de andere wagen", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Door die aanrijding brak een wiel af en gingen beide wagens aan het tollen. De auto van de moeder en haar dochter belandde in een gracht naast de rijbaan, de andere wagen kwam wat verder tot stilstand. "Gelukkig belandden ze niet wat verder. Daar was een gracht gevuld met water", aldus de grootvader nog.





De ravage na het ongeval was bijzonder groot. De Liersesteenweg lag bezaaid met brokstukken. Het afgebroken wiel kwam zelfs enkele meters verder van het ongeval terecht. De vrouw zat gekneld in haar wagen. Zij moest door de brandweer bevrijd worden uit haar benarde situatie. De brandweer moest het dak verwijderen. Ze raakte ernstig gewond en liep onder meer verwondingen op aan haar heup. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis van Lier voor verdere verzorging. Net zoals haar dochter. Zij zat niet gekneld en kon op eigen kracht uit wrak. Ze liep door de crash lichte verwondingen op maar verkeerde in shock. Ze werd eveneens overgebracht ter controle. Tot slot liep ook de bestuurder van de andere auto die bij het ongeval was betrokken, een 34-jarige uit Brugge lichte verwondingen op. Ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.





Onder invloed

De lokale politie onderzocht het ongeval. Er werd geen verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. "De autobestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk en gedurende vijftien dagen ingetrokken", besluit parketwoordvoerster Claessens. De Liersesteenweg bleef nog tot 9.00 uur afgesloten. Gedurende die ruim twee uur aan vaststellingen en het ruimen van puin, moest het lokale verkeer een omleiding volgen.