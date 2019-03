Dragon Skateshop wordt huisgenoot van Elfjes en Draken in Bergstraat Antoon Verbeeck

13 maart 2019

17u10 0 Heist-Op-Den-Berg In de Bergstraat opent dit weekend Dragon Skateshop de deuren. De skateshop deelt niet alleen de zaakvoerders met speelgoedwinkel Elfjes en Draken, maar ook hetzelfde pand. Bekende merken in het wereldje als Santa Cruz, Etnies, Powel Peralta, Anti-Hero, Toy Machine en Thrasher krijgen er onderdak.

“Met Elfjes en Draken verkopen we al een tijdje complete skateboards en decks. We merken dat skaten steeds populairder wordt; het vernieuwde skatepark in Hallaar en de grotere media aandacht voor de sport hebben daar zeker toe bijgedragen. Als veteraan skater kan ik dit natuurlijk alleen maar toejuichen”, zegt zaakvoerder Marc Van Rompay. “Omdat we dus steeds meer enthousiaste skaters op bezoek krijgen, hebben we besloten om de skaters hun eigen shop te geven in ons pand en het voorste deel van de winkel volledig om te bouwen tot skateshop. Natuurlijk hoort hier een andere naam en logo bij en zo ziet Dragon Skateshop het daglicht. Het deelt het pand en de kassa met Elfjes en Draken, maar het is een shop op zich. Het heeft zijn eigen klantenkaart, cadeaubonnen en zakken.”

Naast decks, wielen en de nodige accessoires om het skateboard samen te stellen, verkoopt Dragon Skateshop ook kledij en schoenen. “Dat aanbod houden we nu nog beperkt omdat we ons willen focussen op de decks. Wie hier een skateboard wil laten samenstellen, hoeft daar trouwens niks voor te betalen. Achter de schermen zijn we ook volop aan het werken aan een professionele webshop waar je al je skatespullen online kan bestellen.” Dragon Skateshop gaat op 16 en 17 maart open en viert dat met 10 procent korting op alle aankopen. Klanten krijgen bij elke aankoop een gratis geschenkje.