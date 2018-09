Draai aan Europees Rad van Fortuin en win 03 september 2018

Met een draai aan het Europees Rad van Fortuin is op de zondagmarkt het startschot gegeven voor Pop up Europa. De inwoners van Heist kunnen Europa beter leren kennen via culturele activiteiten, workshops, wedstrijden en een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Alle activiteiten zijn gratis. Tot en met 1 oktober kan je ook een kraslot bemachtigen in de bibliotheek, het loket van het gemeentehuis, in het Cursuscentrum of als je de films in cc Zwaneberg bijwoont. Er zijn mooie prijzen te winnen. Meer informatie op www.popupeuropa.be/programma/heist-op-den-berg. (AVH)