Docu rond jazzkenner Anthonissen in Zwaneberg 16 april 2018

02u37 0

De documentaire Juul's Ears, rond het leven van de Heistse jazzkenner, -verzamelaar en -journalist Juul Anthonissen en zijn legendarische Hnita Jazz Club, wordt op zondag 22 april vertoond in cultuurcentrum Zwaneberg. Anthonissen bracht grootheden als Chet Baker, Keith Jarrett, Charles Mingus, Toots Thielemans en meer naar zijn club in Heist. De docu, die eerder al te bekijken was in Filmhuis Mechelen en Ancienne Belgique, zit boordevol archiefbeelden, oude opnames en exclusieve interviews. De vertoning in het cultuurcentrum kwam tot stand dankzij de gemeente in samenwerking met Juul's kinderen Peter en Marijke Anthonissen, cc Zwaneberg, Kempens Karakter en Resonant. De documentaire start om 10.30 uur in de Schouwburg. Toegang is gratis. (AVH)