Dirk Van den Broeck neemt afscheid van eta+: “Sinds verkiezingen niks meer van partij gehoord” Wannes Vansina

27 maart 2019

Dirk Van den Broeck neemt afscheid van eta+. Dat liet hij vandaag zelf weten. In oktober duwde hij nog de lijst. “Ik en enkele andere kandidaten hebben sinds verkiezingsdag niets meer gehoord van de partij, laat staan een uitnodiging voor een vergadering ontvangen.” Hij stelt zich vragen bij de verdeling van de mandaten. “Vrienden maak je niet in de politiek en al zeker niet in deze partij.” Jan Baestaens zegt een tijdje geleden al een bericht te hebben ontvangen van Van den Broeck. “Dat hij zijn functies neerlegde, maar hoe kan dat? Hij heeft er geen.” Volgens Bastaens heeft eta+ sinds de verkiezingen ook nog maar een een drietal keer vergaderd. “Als hij geen deel meer wil uitmaken van eta+, dan moet hij dat zelf weten. Ik ga er mij niet dik in maken.”