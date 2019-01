Dieven stelen trompetten uit muziekwinkel TVDZM

27 januari 2019

De zaakvoerder van een muziekwinkel langs de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg heeft afgelopen weekend inbrekers over de vloer gehad. Volgens de zaakvoerder sloegen ze toe in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht. “Er zijn vier trompetten, een klaroen en een sopraansax gestolen”, vertelt zaakvoerder Jentof.

Vermoedelijk moesten de dieven sneller vluchten dan zij dachten. “Ik ben toevallig nog even langs geweest die avond. Hiervan zijn ze wellicht opgeschrikt”, klink het nog. De buit bedraagt zo’n vijfduizend euro. De politie van Heist-op-den-Berg is ingelicht en startte een onderzoek op.

De daders zijn voorlopig nog spoorloos. De zaakvoerder roept nu op naar mogelijke getuigen.