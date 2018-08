Dieven stelen terras Anna-Mit (drie tafels en dertien stoelen) 17 augustus 2018

02u33 0 Heist-Op-Den-Berg De uitbaters van ontbijt- en lunchbar Anna-Mit in de Bergstraat zijn het slachtoffer van een opmerkelijke diefstal geworden. Een onbekende ging ervandoor met het hele terras.

"Ze hebben drie tafels en dertien stoelen, waarvan tien nieuwe exemplaren, gestolen", zuchten zaakvoerders Katrien Berghmans en dochter Magali. De twee stelden de diefstal woensdag vast. "We waren gesloten, maar we kwamen alles klaarzetten voor donderdag. Ik zag meteen dat er iets mis was. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het terras weg was", doet Katrien het verhaal. De twee zaakvoerders stapten naar de politie. Er werd een proces-verbaal opgemaakt tegen onbekenden. "Maar we zijn het zo beu", klink het nog. "We hebben de zaak twee jaar. In die tijd werd er één keer bij ons ingebroken én hebben onbekenden ons terras al meermaals gevandaliseerd." Met dat in het achterhoofd plaatsten ze een oproep op Facebook. "In de hoop dat iemand iets gezien heeft. Er was op het moment van de diefstal heel wat te doen in het centrum", gaat Katrien verder. Niet veel later reageerde al een mogelijke getuige. Hij zag omstreeks 0.30 uur een blonde vrouw tussen de vijftig en de zestig jaar oud in de Neerweg wandelen met twee stoelen. De uitbaters brachten de politie op de hoogte en hopen dat de vrouw geïdentificeerd kan worden.





Voorlopig blijft het terras open. "Mijn zus, die ook een zaak uitbaat, heeft ons enkele tafels en stoelen geleend", besluit Katrien. "Om diefstallen te vermijden, zetten we vanaf nu 's nachts ons terras binnen." (AVH/TVDZM)