Dieven breken kluis open en stelen revolvers en 150 kogels 30 januari 2018

02u54 0 Heist-Op-Den-Berg Bij een woninginbraak in de Karel Govaertsstraat hebben dieven naast geld en een tv ook nog twee revolvers en munitie gestolen. De buit loopt op tot enkele duizenden euro's. De politie van Heist-op-den-Berg onderzoekt de zaak.

De revolvers werden afgelopen weekend gestolen bij sportschutter Marcel Sweeck. De Itegemnaar is aangesloten bij twee verschillende sportclubs en bewaart thuis zijn verschillende wapens in een beveiligde kluis. "Hoe ze die kluis hebben kunnen open krijgen, is onbegrijpelijk", vertelt Marcel. Hij was nog op vakantie in Oostenrijk toen de inbraak plaatsvond. "In de slaapkamer werd alles door elkaar gehaald, beneden werd de brandkast met de geweren opengebroken", gaat Marcel verder. "De geweren werden in het rond gesmeten en uit het bovenste gedeelte werden er naast een 150-tal kogels ook nog twee revolvers van Smith&Wesson gestolen." De buit loopt hoog op. Zo werden er naast de twee revolvers ook nog een flatscreen-tv en een geldsom gestolen. De waarde van zo'n revolver loopt al snel op tot minstens 2.500 euro.





Van de daders ontbreekt momenteel nog elk spoor. De lokale politiezone van Heist-op-den-Berg kwam langs voor de nodige vaststellingen. Het labo van de gerechtelijke politie voerde een sporenonderzoek uit. "Ik ben zelf ook al een keer bij de buren gaan horen. De buurman zou omstreeks 3 uur in de nacht van de inbraak beweging hebben gezien maar legde niet meteen een link. Hij dacht dat wij waren thuisgekomen van onze vakantie", aldus Marcel. "Twee andere buurvrouwen zagen dan weer kort voor de inbraak een zware wagen. Een merk, kleur of nummerplaat konden ze niet noteren."





De zoektocht naar de daders gaat inmiddels verder. Volgens enkele bronnen gaat het mogelijk om meerdere verdachten en namen ze uitgebreid hun tijd voor de diefstal. "Ik loof ook een beloning uit voor de persoon met dé gouden tip. Ik hoop echt dat ze die daders snel kunnen pakken", besluit Marcel. (TVDZM)