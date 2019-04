Dierenbescherming redt hond die op 30 centimeter uitwerpselen leefde Wannes Vansina

02 april 2019

16u41 0 Heist-Op-Den-Berg Dierenbescherming Mechelen roept op om gevallen van dierenverwaarlozing zeker te melden. Dat na een ernstig geval in Heist-op-den-Berg. Een hond leefde er op 30 centimeter uitwerpselen.

De inbeslagname van het dier dateert al van 20 maart, maar de Dierenbescherming vestigde er pas dinsdag de aandacht op. “Hou alstublieft ogen en oren goed open en maak zeker een melding als je zoiets ziet! Verwacht niet dat anderen voor de dieren spreken, maar spreek zelf voor hen”, luidt de oproep van de Dierenbescherming.

De hond, voorlopig Wannes genoemd, verbleef in erbarmelijke omstandigheden. “Hij zat in een hok van amper 1,5 op 1,5 meter met op de bodem minstens 30 centimeter uitwerpselen. Het haar op zijn achterste was samengeklit door de uitwerpselen en sleepte over de grond”, doet Lyssa Bosiers het verhaal. Volgens de Dierenbescherming waren de baasjes zich van geen kwaad bewust.

Intussen gaat het veel beter met het dier, vermoedelijk een karstherder. “Wannes is een lieve, sociale en rustige hond. Hier bevuilt hij zijn eigen hok niet. Het moet voor hem verschrikkelijk zijn geweest om in zijn eigen uitwerpselen te zitten.” Mogelijk zal de vinder hem adopteren.

Het dier zou er volgens de buren al vier jaar zo hebben gezeten, samen met een ander dier dat vorige zomer overleden is. Het was een tuinaannemer die het arme dier opmerkte. Overigens werden in de zwaar verwaarloosde tuin/weide ook nog andere dieren door de politie in beslag genomen, onder meer konijnen en geitjes.