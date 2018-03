Dienst Burgerzaken is vaker open 09 maart 2018

De onthaalbalie en de loketruimte van de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis werd heringericht. De loketruimte heeft nu vijf loketten, een aparte spreekkamer en een aangepaste wachtruimte. Het onthaal is voortaan ook vaker open: maandag van 8 tot 19 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 16.30 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur. Het afhalen van klaargemaakte documenten zoals een reispas of rijbewijs kan in de toekomst ook meteen aan het onthaal.





"Om ervoor te zorgen dat bezoekers aan het juiste loket worden geholpen, installeerde de dienst Burgerzaken een klantgeleidingssysteem: gedaan met wachten in één rij zonder te weten aan welk loket je moet zijn", zegt schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand Eric Verbist (CD&V). "Je neemt een ticket aan een ticketzuil of bij de onthaalmedewerker en loopt door naar de wachtruimte, die toegankelijk is voor personen met een beperking en kinderwagens, waar jouw nummer verschijnt op een plasmascherm. Op het scherm zie je meteen aan welk loket je geholpen zal worden."





Bovendien werd er een scheiding gemaakt tussen de backoffice en de loketten. "Op die manier kunnen de medewerkers de administratieve afhandeling van dossiers scheiden van het loketwerk. (AVH)