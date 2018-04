Dichters sieren De Averegten met poëzie 23 april 2018

04u27 0 Heist-Op-Den-Berg Je kan in De Averegten in Heist-op-den-Berg niet alleen terecht om te genieten van het natuurschoon, maar ook voor een streepje poëzie.

Zaterdag kregen voor de tweede keer dit jaar enkele lyrische pareltjes een plaatsje in het provinciaal groendomein. De inhuldiging gebeurde met een muzikale wandeling in aanwezigheid van gedeputeerde Jan De Haes.





"In de loop van 2018 worden twaalf poëziepanelen geplaatst in het bos. En omdat de natuur nu eenmaal in alle seizoenen mooi is, gaan we de panelen gespreid over het jaar onthullen", luidt het. Zowel gevestigde waarden - nationaal bekende en lokale, reeds publicerende dichters - als nieuw talent komen aan bod. Alle gedichten gaan over de natuur en Heist-op-den-Berg. (WVK)