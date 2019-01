Deze legislatuur met dertien aan tafel van Heists schepencollege Slechts vier schepenen blijven zes jaar op post Antoon Verbeeck

08 januari 2019

22u40 1 Heist-Op-Den-Berg Het schepencollege van Heist-op-den-Berg telt deze legislatuur maar liefst dertien verschillende namen, de één al meer ervaren dan de andere. Dinsdagavond legde het schepencollege dat de nieuwe legislatuur aftrapt de eed af tijdens de installatievergadering.

Het schepencollege dat deze legislatuur op gang zal trekken, bestaat uit burgemeester Luc Vleugels (CD&V, algemeen beleid, cultuur, landbouw), schepenen Jan Moons (N-VA, financiën, bovenlokale mobiliteit, ICT), David Geerts (PRO Heist, openbare werken, infrastructuur, wonen, jeugd), Patrick Feyaerts (Open Vld, lokale economie, markten, openbare werken, patrimonium), Sarah Wouters (Groen, milieu, ruimtelijke ordening, woonzorgcentrum Berkenhof), Eddy Gorris (N-VA, burgerzaken, sport, senioren), Katleen Vantyghem (N-VA, evenementen, lokale mobiliteit, dierenwelzijn) en Kelly Van Tendeloo (PRO Heist) als voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

Vleugels is dus de eerste drie jaar de enige CD&V’er in het schepencollege. “Het evenwicht van de vijf meerderheidspartijen strekt zich uit over de zes jaar van deze legislatuur”, zegt Vleugels. “Bovendien gaan we met alle schepenen, ook zij die later in deze legislatuur hun eed afleggen, rond de tafel zitten tijdens beleidscolleges. Op die manier wordt iedereen van in het begin al betrokken bij het beleid van onze gemeente.”

Alleen Moons, Geerts, Wouters en Vantyghem blijven zes jaar lang op post in het college. Zo zal Eddy Gorris amper één jaar schepen blijven, waarna hij wordt vervangen door CD&V’er Eric Verbist, die op zijn beurt in de zomer van 2023 wordt vervangen door zijn partijgenoot Wim Van den Bruel. Van Tendeloo geeft na drie jaar de fakkel van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst door aan Dirk Van Noten (CD&V). Carl De Bie (Open Vld), die dinsdagavond de eed heeft afgelegd als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, en Feyaerts zullen halverwege de legislatuur van plaats wisselen. De Bie wordt schepen, Feyaerts voorzitter van de gemeenteraad.

Schepenen Moons, Vantyghem en Wouters maken hun debuut in het schepencollege. Wouters, de enige zonder ervaring in de gemeenteraad, schrijft geschiedenis als eerste Groen-schepen in Heist-op-den-Berg. “Een verdienste van onze ploeg. Ik denk er aan om minstens een jaar politiek verlof te nemen zodat ik mij volledig kan inwerken”, zegt verpleegkundige Sarah Wouters.

Gezin

Als burgemeester Vleugels na drie jaar weer gemeenteraadslid wordt, volgt schepen Jan Moons hem op. Carl Verelst (CD&V) neemt het vrijgekomen plaatsje in het schepencollege in. “Het stond voor de verkiezingsuitslag al vast dat ik na drie jaar een stap opzij zou zetten”, zegt Vleugels. De zware combinatie van het burgemeesterschap en mijn professionele functie liggen aan de basis van die beslissing. Op het einde van deze legislatuur ben ik 65 en stop ik ermee. Alle aandacht gaat vanaf dan naar mijn gezin.”