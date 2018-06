Deze 20 attracties doen mee met 'Toerisme voor Autisme' 19 juni 2018

02u48 0 Heist-Op-Den-Berg In de regio Mechelen nemen naast Zoo Planckendael en het Fort van Breendonk in Willebroek ook achttien andere trekpleisters deel.

Wie doet nog mee? Provinciaal groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg, kinderboerderij 't Struisvogelnest in Lier en de Sint-Romboutstoren in Mechelen. Andere attracties die deelnemen aan 'Toerisme voor autisme': Arboretum Kalmthout, De Schorre - Barrevoetspad en Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen in Boom, De Putten en Clubhuis in Kasterlee, het Fort van Oelegem, Hidrodoe in Herentals, kinderboederij Mikerf in Brasschaat, kinderboerderij Rivierenhof in Deurne, Klompenmuseum in Laakdal, Lindepaviljoen in Zoersel, Natuurpunt Museum in Turnhout, Olmense Zoo, Stoomgroep Turnhout en Volkssterrenwacht Urania in Hove. (WVK)