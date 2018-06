Dertiger tasert ex in de nek 28 juni 2018

Mario V. (32) uit Begijnendijk stond gisteren terecht voor het in de nek taseren van zijn inmiddels ex-vriendin aan een nachtwinkel in Booischot. De man pleegde de feiten volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens naar aanleiding van een ruzie over geld. Het slachtoffer liep brandwonden op en was enkele dagen werkonbekwaam. De openbaar aanklaagster eiste een celstraf van een jaar gekoppeld aan een geldboete van 1.000 euro. De dertiger verscheen aangehouden voor de rechter. Hij liep in het verleden al in totaal zes jaar cel op. De verdediging vroeg een eenvoudige schuldigverklaring of een opschorting met voorwaarden. Vonnis in augustus. (TVDZM)