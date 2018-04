Derde editie van eetdag veldrijder 12 april 2018

Ten voordele van Tremelose Veldrijder Lennie Verhaegen zal komend weekend de derde editie van zijn eetdag worden georganiseerd in Zaal De Magneet in de Kapelstraat in Grootlo, nabij Schriek. Op zaterdag is iedereen er welkom tussen 16.30 en 21 uur, daags nadien al vanaf elf uur opnieuw tot 21 uur. Sympathisanten van de crosser en hongerigen mogen zich er verwachten aan stoofvlees of koninginnenhapje met friet, koude schotel, spaghetti of curryworst. (SVDL)