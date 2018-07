Deelnemers gedichtenwedstrijd gezocht 05 juli 2018

Lokaal dichttalent krijgt nog tot 31 augustus de tijd om deel te nemen aan 'Parkdichters-gedichten in het wandelbos', een gedichtenwedstrijd voor alle inwoners van Heist-op-den-Berg en ver daarbuiten, georganiseerd door de bib van Heist-op-den-Berg, in samenwerking met Toerisme Heist-op-den-Berg, Boekhandel Het Voorwoord en provinciaal groendomein De Averegten. De jury kiest drie winnaars uit de inzendingen. De gedichten van deze winnaars worden gedrukt op grote panelen in de vorm van een boomblad en permanent tentoongesteld in wandelbos De Averegten, langs een poëziewandeling die dit jaar vorm krijgt. De plaatsing is gepland voor de herfst. De winnaars worden gehuldigd en krijgen een prijs tijdens de officiële voorstelling van de poëziewandeling in oktober 2018. Hoe doe je mee? Stuur je gedicht(en) op naar bma@heist-op-den-berg.be vóór 31 augustus 2018. Vergeet niet je naam en contactgegevens toe te voegen. (AVH)