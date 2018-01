Deelauto's maakten 343 ritjes in 8 maanden 02u31 0

De twee autodeelwagens van Cambio op de parking aan de Leopoldlei hebben vorig jaar, sinds de opstart van het systeem in mei, 343 ritten gemaakt. Juni (64 ritten) en oktober (59) waren het populairst. Schepen van Mobiliteit en Milieu David Geerts (sp.a) maakte de cijfers bekend, op vraag van gemeenteraadslid Patrick Cottenie (N-VA). "Volgens Cambio was de opstart zeer goed met een piek in juni. De cijfers liggen, net zoals in andere gemeenten, in het najaar wat lager", zegt Geerts. "Uit de cijfers blijkt dat vooral de medewerkers van de afdeling Bouw en Milieu de deelwagens gebruiken voor dienstverplaatsingen. Verder tonen de cijfers aan dat er vooral korte ritten gereden worden. Onze toekomststrategie is om nieuwe gebruikers aan te trekken, waardoor het systeem op termijn zelfbedruipend kan worden. Pas dan kan een verdere uitbouw van het aantal wagens worden onderzocht." (AVH)