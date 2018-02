Dealer opnieuw voor de rechter 02 februari 2018

Een voor het gerecht bekende dealer (24) uit Heist-op-den-Berg stond gisteren opnieuw voor de rechter. Amper drie maanden na zijn vorige veroordeling van vijftien maanden cel, vorderde het parket gisteren achttien maanden cel. "Het is niet de eerste keer. Meneer heeft moeite om het dealen te laten", zei de openbaar aanklager gisteren. De nieuwe feiten kwamen aan het licht dankzij enkele buurtbewoners. Die hadden gezien hoe er op regelmatige tijdstippen auto's af en aan reden. Hierop voerde de politiezone van Heist een observatie uit. Toen er een vierde auto aankwam, besloot de politie in te grijpen. De wagen werd aan de kant gezet en gecontroleerd. De inzittenden bekenden meteen drugs te hebben gekocht bij de beklaagde. "Er volgde een huiszoeking. Daarbij werd naast 41,5 gram cannabis ook nog eens een 6 gram cocaïne gevonden", zei de aanklager. De beklaagde gaf ook meteen de feiten toe. Hij deed het naar eigen zeggen om zijn eigen verslaving te kunnen betalen. De verdediging vroeg gisteren een opslorping van straf bij het vorige vonnis. Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 21 februari. (TVDZM)