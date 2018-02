Dealer (24) die het niet kon laten krijgt effectieve celstraf 23 februari 2018

De rechter in Mechelen heeft gisteren een 24-jarige man uit Heist-op-den-Berg schuldig bevonden voor het verhandelen van drugs. De twintiger is geen onbekende voor het gerecht. Slechts drie maanden na zijn vorige veroordeling begon hij in dit dossier opnieuw te dealen. De feiten kwamen aan het licht dankzij buurtbewoners. Zij vonden het vreemd dat er op regelmatige tijdstippen auto's af -en aan reden. Hierop voerde de politiezone van Heist een observatie uit. Na een vierde auto grepen de agenten in, werd de wagen aan de kant gezet en bleken de inzittenden net drugs te hebben aangekocht bij de 24-jarige. Een veroordeling tot een celstraf van vijftien maanden destijds opende zijn ogen niet, daarom vorderde het parket nu achttien maanden cel. De rechter ging daar ook op in. Of de verdediging in beroep zal gaan, is nog niet gekend. (TVDZM)