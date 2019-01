De Berthoutzonen brengen muziek en magie met Kobe Van Herwegen Antoon Verbeeck

23 januari 2019

13u20 0 Heist-Op-Den-Berg Koninklijke Fanfare De Berhoutzonen uit Hallaar slaat de handen in elkaar met goochelaar en acteur Kobe Van Herwegen voor ‘Magie & Melodie’. Deze voorstelling, een combinatie van Kobe’s magische wereld met een vleugje fanfaremuziek, zal plaatsvinden in Cultureelcentrum Zwaneberg in Heist.

“Kobe Van Herwegen is gekend van onder andere AbraKOdabra op Ketnet en zijn hierop gebaseerde theatershow. Zijn creativiteit kan hij ondertussen kwijt bij Studio 100 en binnenkort dus ook bij onze fanfare. Met zijn magische trucs, en dat op onder andere de muziek van De Efteling, nemen Kobe en de Berthoutzonen u mee naar een andere wereld”, deelt de muziekvereniging mee.

“Ik treed maandelijks enkele malen met fanfares op. Muziek en magie zijn namelijk een ideale combinatie. Daarnaast ben ik volop in het theater terug te vinden, dus misschien hebben ze daar bezig gezien. Na een jaar de rol van Pumbaa in Disney’s The Lion King te Nederland voor mijn rekening te hebben genomen was ik vorig jaar onder andere te zien als Sebastiaan in The Little Mermaid, Stuk Ongeluk en laatst 40-45”, vertelt Van Herwegen. “Optreden met fanfares is mijn rode draad doorheen het jaar. Altijd leuk om met deze verenigingen samen te werken en er een unieke voorstelling van te maken. Het blijft me steeds verbazen hoeveel muzikaal talent we op dit vlak in Vlaanderen hebben.”

‘Magie & Melodie’ wordt op zaterdag 9 februari om 20 uur op de planken gebracht. Speciaal voor jeugdbewegingen en groepen jongeren vindt er op zondag 10 februari een namiddagvoorstelling plaats. Groepen van minimum tien personen waarvan het merendeel jonger dan 16 jaar is (groep met begeleiders) kunnen een ticket in voorverkoop bekomen aan 5 euro per persoon. Voor de voorstelling van zaterdagavond tel je in voorverkoop 9 euro neer, aan de kassa 12 euro.

Meer info via www.berthoutzonen.be