Dansstudio en -winkel Ah Yes! opent deuren in Bergstraat Antoon Verbeeck

07 januari 2019

Dansstudio Kick-iT heeft onder de naam Ah Yes! een nieuwe dansstudio en conceptstore geopend. De 550 leden en 8 docenten ruilden de zaal boven zonnecenter Ergosun in de Bergstraat in voor een ander pand in de straat. “Onze vorige zaal was te klein geworden”, zegt Kathy Nagels, oprichtster en docente van Kick-iT. “De zoektocht naar een nieuwe studio was niet makkelijk, want we hadden graag parking en een bekende locatie. Uiteindelijk blijven we hier in de Bergstraat. Aangezien het om een winkelstraat gaat, moest er aan onze studio ook een commercieel kantje hangen. Vandaar dat we op de proppen komen met een conceptstore.” In de zaak kan je terecht voor onder andere dans-, turn- en yogakledij van het balletmerk Bloch. “We zullen er ook ontwerpen verkopen van mijn echtgenoot Bram Luyts. Hij is grafisch vormgever en ontwerpt al jaren de designs voor Kick-iT. In onze zaak zal je dus kledij en zelfs canvassen op de kop kunnen tikken die door hem werden ontworpen”, legt Kathy uit. “We hebben op voorhand contact opgenomen met Bloch en zij reageerde enthousiast op onze plannen om een danswinkel te openen. Voor de dichtstbijzijnde moet je een verplaatsing naar Antwerpen maken. Een danswinkel was in onze regio een gat in de markt.” De conceptstore Ah Yes!, Bergstraat 155, is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.