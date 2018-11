Dance@cademy opnieuw naar gala-avond Katelijnse Keien Antoon Verbeeck

15 november 2018

De dansschool Dance@cademy uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver vaardigt deze vrijdag een showteam af naar De Gala-avond van de Katelijnse Keien, de jaarlijkse prijsuitreiking van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. “We doen dit al voor het vierde jaar op rij. Dit jaar doen we drie performances tijdens de uitreiking, later op de avond dansen we ook de afterparty in. Zowel showdans, hiphop als modern komen aan bod. 23 dansers, tussen 8 en 20 jaar zullen het beste van zichzelf geven”, vertelt Anne Van der Zeypen, voorzitster van Dance@cademy. Hoewel de dansschool, die zowel aan kinderen als volwassenen lessen aanbiedt, een graag geziene gast is op het gala, heeft het nog geen Kei mee naar huis mogen nemen. “Jammer. Maar misschien dat we voor één van de volgende edities genomineerd zullen zijn”, besluit Anne.