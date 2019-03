Dagcentrum Nethedal opent in 2021 nachtverblijf langs Werftsesteenweg Antoon Verbeeck

15 maart 2019

Dagcentrum Nethedal uit Booischot, dat mensen met een mentale beperking opvangt, hoopt in 2021 een langverwacht nachtverblijf te kunnen openen. Het gebouw komt langs de Werfsesteenweg in Heist-op-den-Berg en zal plaats bieden aan twaalf personen. De Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg staat in voor de bouw.

Het dagcentrum Nethedal is sinds zijn ontstaan in 1985 uitgegroeid tot een vaste waarde, maar vanaf het begin hadden de initiatiefnemers al de ambitie om ook een dag- en nachtverblijf uit te bouwen. “Zo’n twintig jaar probeerden we daar subsidies voor te krijgen, maar telkens vielen we uit de boot”, zegt directeur Herwig Jacobs. “We krijgen geregeld van ouders van mensen die we overdag opvangen de vraag: waar moet ons kind verblijven na ons overlijden? Vaak komen personen met een mentale beperking alleen te staan na het wegvallen van hun ouders. Nochtans is belangrijk dat deze mensen worden opgevangen in een vertrouwde omgeving. Vandaar dat een nachtverblijf zo belangrijk is. Nu onze sector meer naar een vrije markteconomie is geëvolueerd, konden we zelf het initiatief nemen voor de realisatie van een nachtverblijf.”

Nethedal vond een partner in de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg. Die laatste gaat de komende jaren een bouwcomplex aan de Werftsesteenweg bekostigen. “Het gaat om een project met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. Het gelijkvloers en de eerste verdieping is volledig voor Nethedal. Op de overige verdiepingen komen er zes appartementen. Nethedal betaalt in ruil een vaste huurprijs voor het gedeelte dat zij gaan benutten”, legt directeur van de maatschappij Theo De Wyngaert uit.

Het project komt op de plaats van waar nu nog drie arbeiderswoningen staan. Medio 2020 wil de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg met de bouw starten. “Onze gasten zullen er onder en samen met de mensen uit hun omgeving leven. In totaal kunnen we er twaalf mensen met een beperking ondersteuning bieden, en dat dag en nacht, 7 dagen op 7”, vertelt Jacobs. “Rotary Heist-op-den-Berg, dat aan de wieg stond van het centrum, waakt als een goede huisvader mee over het project en probeert er ook internationale steun voor te verkrijgen. Hun uitgebreid netwerk van zakenmensen kan interessant zijn om betere prijzen te verkrijgen voor de afwerking van ons verblijf, waar we nog steun voor kunnen gebruiken. Wij hopen in september 2021 te kunnen starten met ons nachtverblijf, iets waar we al zo lang naar uitkijken.”