Daar is de lente, daar zijn de wegenwerken 04 april 2018

02u42 0 Heist-Op-Den-Berg Nu het stilaan beter weer wordt, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze maand op een aantal gewestwegen in de regio herstellingen uitvoeren aan het wegdek. Het gaat om werken in Mechelen, Willebroek, Putte en Heist-op-den-Berg. Het verkeer kan tijdens de werken steeds passeren.

"Op de N15 in Putte worden verschillende lokale asfaltherstellingen uitgevoerd tussen Peulis en het centrum van Putte. De werken duren één dag en zullen plaatsvinden in de periode tussen 4 en 16 april", meldt het agentschap. "In de Boudewijnlaan in Heist-op-den-Berg wordt ter hoogte van de zijstraat Oude Gendarmeriestraat een betonplaat hersteld in de richting van Booischot. Deze werken starten op maandag 9 april na de ochtendspits en zullen op maandag 16 april voor de ochtendspits afgerond zijn. Het verkeer kan ter hoogte van de werfzone beurtelings over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten."





Nog in Heist-op-den-Berg krijgt de Liersesteenweg ter hoogte van het Moretuskasteel tussen 9 en 13 april een asfaltherstelling. Daarna wordt er gewerkt in de Westmeerbeeksteenweg, waar een voeg in het wegdek wordt vernieuwd.





Postzegellaan

In de Koning Boudewijnlaan in Willebroek worden er in de richting van Mechelen twee lokale herstellingen aan het betonnen wegdek uitgevoerd. "In de Mechelse Postzegellaan voeren we ter hoogte van de brug over de vaart een asfaltherstelling uit. De werken duren één dag en zullen plaatsvinden in de periode tussen 16 en 22 april. Het verkeer kan steeds passeren over de tweede rijstrook. Op het einde van de maand wordt er op de R6 in Mechelen, voorbij het kruispunt met de Antwerpsesteenweg, een betonherstelling uitgevoerd in de richting van de E19. Ter hoogte van de werfzone wordt 1 rijstrook ingenomen, het verkeer kan steeds passeren over de andere rijstrook", klinkt het.