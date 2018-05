Daan en CPeX headliners op Hestival 17 mei 2018

De line-up van het gratis zomerfestival Hestival is compleet. The Clement Peerens Explosition (CPeX) en Daan zijn op 25 augustus de headliners. "Daan komt met een extra grote bezetting zijn grootste hits brengen. CPeX stond vorig jaar ook op de affiche, maar had omwille van persoonlijke redenen moeten afzeggen. Dit jaar komen ze wél en dat gaat knallen", deelt Gino Vaes van Hestival mee. "Ghost rockers is bij uitstek een van de populairste bands bij de jeugd, dus zeker en vast de moeite om met de kinderen naar te komen kijken. Tot slot hebben we nog enkele jongere talenten: The Lighthouse en DVTCH NORRIS. Als afsluiter van de avond komen Skyve & Eva De Roo het kot in brand steken."





De Heistse jeugdhuizen zoeken voor Hestival opnieuw naar lokaal dj-talent. Het festival zoekt ook nog steeds vrijwilligers. Die kunnen zich aanmelden via de website www.hestival.be. (AVH)