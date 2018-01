Cursus natuurgids 02u48 0

Provinciaal groendomein De Averegten en Natuurpunt CVN organiseren een cursus natuurgids in Heist-op-den-Berg. De cursus leert je hoe je een boeiende wandeling uitstippelt en hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst. Cursisten krijgen lessen over dieren, planten, ecologie, landschappen en natuurbeheer. Daarnaast ga je regelmatig op excursie. De activiteiten vinden plaats op dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur. De eerste bijeenkomst is gepland op 20 februari en de afronding volgt in december. De lessen vinden plaats in De Averegten. Het inschrijfgeld bedraagt 240 euro. Info: www.natuurpunt.be (AVH)