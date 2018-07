Curatoren eisen 1.900 euro terug van ex-werknemers 22 jaar na faillissement: "Betalen? Dat zijn we zéker niet van plan" ANTOON VERBEECK

27 juli 2018

02u32 5 Heist-Op-Den-Berg Meer dan twintig jaar na het faillissement van conservenfabriek Rena in Bruggeneinde eisen de twee curatoren centen van de gewezen werknemers. Zo'n 135 mensen kregen de afgelopen dagen een brief in de bus met daarin het geëiste bedrag. "Hier laten we het niet bij", aldus ex-werknemers Eddy Sterckx en Maria Govarts (beiden 68 jaar).

"Ik had 21 werkjaren bij Rena achter de rug, mijn vrouw zelfs 30. We hadden in al die jaren een goeie band met de collega's, het was een soort familie. Na het faillissement in 1996 beland je dus in een rouwproces", vertelt Eddy. "Dat we nu opnieuw hiermee geconfronteerd worden, is héél pijnlijk. Niet alleen emotioneel, maar ook voor onze portefeuille. Als gewezen ploegbaas vragen ze van mij zo'n 1.200 euro terug, van mijn vrouw willen ze iets meer dan 700 euro. Met ons pensioentje is dit een serieuze financiële tegenslag."



"Rena was een groot bedrijf en een belangrijk merk. Het afhandelen van een faillissement van dergelijk bedrijf vraagt nu eenmaal veel tijd", reageert François De Keersmaecker, voormalig bondsvoorzitter van de Belgische voetbalbond en één van de curatoren die destijds het faillissement in handen nam.



"In het kader van dit faillissement hadden we een aantal verkopen georganiseerd. Nu blijkt dat de BTW die moest afgedragen worden meer is dan we eerst dachten. Die schulden moeten afgelost worden. We schatten dat het om zo'n 180.000 euro gaat. Als blijkt dat dit bedrag lager ligt, krijgen de ex-werknemers een deel van het door hen betaalde bedrag terug." De curatoren vragen ongeveer 18 procent van de achterstallige lonen en/of de opzeggingsvergoeding die de werknemers destijds ontvingen. "We hebben de werknemers destijds rechtstreeks uitbetaald vanuit het faillissement, om de zaken sneller te doen verlopen. In de meeste gevallen worden ze uitbetaald via het Fonds Sluiting Ondernemingen. Het ging om een provisionele vergoeding. Dat werd toen ook zo gecommuniceerd."

Afgesloten hoofdstuk

Eddy en Maria spreken dit tegen. "Wij weten hier niks van, en we waren nochtans actief bij de vakbond. Het kan toch niet zijn dat we na 22 jaar per brief te weten komen, dat we moeten betalen voor een faillissement. Wat het nog straffer maakt: ook de nabestaanden van overleden werknemers hebben de eis om voor 20 augustus te betalen ontvangen", leggen Maria en Eddy uit. "Wij zijn niet van plan om dit te betalen. Er zijn mensen waarvan ze 200 euro eisen, dat is nog te doen. Maar 2.000 euro kunnen wij niet zomaar neertellen. Wij gaan het hier niet bij laten. Maandag gaan we samen met een aantal ex-collega's van Rena ons licht opsteken bij de vakbond. Wij dachten van ons pensioen te genieten, maar het is ons blijkbaar niet gegund."