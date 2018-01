Coverband Bizkit Park in 't Wit Paard 26 januari 2018

Café 't Wit Paard in de Pastoor Mellaertsstraat ontvangt op zaterdag 3 februari Bizkit Park. Deze Belgische coverband specialiseerde zich in het genre nu-metal en speelt covers van onder andere Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach en System of a down. Het optreden start om 22 uur. Toegang is gratis. (AVH)