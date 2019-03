Concours Hestival is terug, en hoe: al 70 inschrijvingen voor muziekwedstrijd

Els Dalemans

11 maart 2019

15u12 0 Heist-Op-Den-Berg Concours Hestival in Heist-op-den-Berg is terug. Zeven jaar na de laatste editie wordt weer een muziekwedstrijd georganiseerd waarbij de winnaar een plaats krijgt op de hoofdaffiche. “We wisten niet zeker of er überhaupt wel interesse zou zijn. Maar op enkele dagen tijd schreven al 70 groepen zich in”, zegt Martijn Van Loo van Trippel-Twieje-Nul.

“Concours Hestival was jarenlang een vaste waarde in onze gemeente, met een mooie link naar ons grote zomerfestival Hestival”, zegt Martijn Van Loo. "Maar toen de interesse van de groepen alsmaar afnam, besloot de organisatie zeven jaar geleden om ermee op te houden. Ondertussen beweegt er weer heel wat in Heist. Dat merken wij ook sinds we met Trippel-Twieje-Nul van start gingen.”

Jong talent

Die concertorganisatie bestaat nu twee jaar, en we organiseren geregeld concertavonden en optredens. Zo ontstond het idee om toch nog eens een Concours te organiseren, want niets is mooier dan jong talent een kans te geven. De medewerkers van Hestival reageerden meteen heel enthousiast op onze plannen, en dat doen nu ook de bands.”

“Om de vijver waarin we vissen zo groot mogelijk te maken, mag iedereen voortaan deelnemen aan het Concours. Vroeger draaide de wedstrijd vooral om de Heistse bands. We wisten niet wat te verwachten, maar op amper vijf dagen tijd tellen we al zo’n zeventig deelnemers. De bands komen uit alle hoeken van het land.”

Finale op 4 mei

Het worden dus nog drukke weken voor Trippel-Twieje-Nul. “Onze jury zal alle muziekopnames beluisteren, quoteren, en er een top vijf uitkiezen. Die vijf bands spelen de finale op zaterdag 4 mei in The Boxz van CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Wie het Concours wint, staat op zaterdag 24 augustus op het grote podium van Hestival.”

