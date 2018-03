Concert De Ware Eendracht in kerk 09 maart 2018

De Schriekse fanfare De Ware Eendracht speelt op zaterdag 24 maart in de Schriekse Sint-Jan Baptistkerk. De muzikanten en hun dirigent Stijn Aertgeerts hebben een gevarieerd programma voorbereid. Het concert start om 20.30 uur. De inkom bedraagt 8 euro, in voorverkoop betaal je 6 euro voor een inkomkaart. Een consumptie is inbegrepen in de inkomprijs. Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten, op 0498/38.09.75 of via mail op cindyrenap@hotmail.com. (AVH)