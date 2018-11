Comedian Steven Goegebeur speelt mee in muziekclip van Heistse band Antoon Verbeeck

De nieuwe Heistse muziekband Os Moe speelt op vrijdag 16 november een eerste optreden en lanceert haar eerste videoclips in zaal Withof in Zonderschot. Voor de videoclip van hun single ‘Os moe doe boenke boenke’ schakelde het de Heistse comedian Steven Goegebeur in als hoofdrolspeler, woonzorgcentrum Berkenhof deed dan weer dienst als decor. “In deze clip gaat ons moe uit de bol op “boenke boenke” muziek. Steven Goegebeur, in de clip haar kleinzoon, zal haar van het rusthuis naar de café brengen waar de andere oudjes aangekomen zijn om een avondje bingo te beleven. Ons moe ziet da niet meer zitten en neemt iedereen mee naar den dansvloer om op de muziek van onze band te dansen”, legt zanger Lieven Nicasy uit. De zeskoppige band brengt een mix van verschillende muziekstijlen, van kleinkunst en rock tot elektronische muziek. Naast Os moe staan vrijdag ook Floor on the floor en Royal Ashes op de planken. De inkom aan de kassa bedraagt 10 euro, in voorverkoop 7 euro.