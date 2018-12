Coalitievorming in Heist is rond: vijf (!) partijen in meerderheid Luc Vleugels (CD&V) en Jan Moons (N-VA) wisselen elkaar af als burgemeester Antoon Verbeeck

18 december 2018

Na meer dan twee maanden na verkiezingszondag heeft Heist-op-den-Berg een coalitie. Maar liefst vijf partijen zullen volgende legislatuur de gemeente besturen. Het gaat om CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld en Groen. Zowel huidig burgemeester Luc Vleugels (CD&V) als Jan Moons (N-VA) zullen de burgemeesterssjerp dragen.

“Het hoeft geen betoog dat dit geen eenvoudige uitdaging was en is; er werd een concrete timing afgesproken om gezamenlijk te werken aan een bestuursakkoord; het is de bedoeling om nog tijdig rond te geraken om op 8 januari met de installatievergadering een college van burgemeester en schepenen aan te duiden”, deelt Luc Vleugels (CD&V) mee. Er werd al overeengekomen dat het burgemeesterschap zal gedeeld worden. Luc Vleugels (CD&V) start en na drie jaar neemt Jan Moons (N-VA) over. “De kiezer heeft de kaarten geschud en gedeeld op een manier die het niet meteen gemakkelijk maakte; we nemen die uitdaging aan en zullen nu de kaarten oprapen om ermee aan de slag te gaan”, zegt Moons. De oppositie in Heist-op-den-Berg zal bestaan uit ETA+ en Vlaams Belang. Om 11 uur lichten de partijen hun coalitievorming toe.