Chiromeisjes leggen geboortelijst aan voor nieuwbouw Antoon Verbeeck

06 november 2018

15u51 0 Heist-Op-Den-Berg De Chiromeisjes van Heist-Centrum kondigen met een geboortekaartje de inhuldiging van hun nieuwbouw in de Kerkhofstraat aan. Bij het kaartje hoort ook een geboortelijst; geen tutters, babyspeelgoed of doeken, wél bestek, stoelen en klapbanken voor hun nieuwbouw. Op 18 november gaat het gebouw open.

De oude Chirogebouwen aan het Bergbos hadden hun beste tijd gehad. Verandering was nodig en de aftandse lokalen gingen neer voor de komst van een nieuwbouw. Vorige zomer ging de bouw van start. “Het dak was stuk, de deuren waren aan vernieuwing toe, de keuken was verouderd en er waren amper twee toiletten. De laatste maanden hebben we omwille van de werken aan ons nieuw gebouw onze werking moeten verhuizen naar de speelplaats en tuin van de naburige basisschool, toen bleek dat onze containerlokalen niet brandveilig waren. Dat was niet de meest aangename oplossing, maar we wisten dat het allemaal voor een goed doel was. Onze werking had dringend nood aan een nieuwe thuis”, zegt Nele Lambrechts, volwassen begeleider van de Chiromeisjes. “De nieuwbouw is nu ietsjes ruimer dan onze oude lokalen, maar heeft wel een grote zaal, een moderne keuken en nieuwe toiletten. Er is ook voldoende ruimte voor kampen en de zaal kan dienst doen voor feestjes of andere activiteiten. Onze oude lokalen werden ook verhuurd, maar dan alleen voor weekends. Ze waren niet geschikt voor Chirokampen.”

Bakstenenverkoop

De bouwwerken hadden een kostenplaatje van 440.000 euro. Geld dat werd opgehaald via verschillende acties en activiteiten, zoals een bakstenenverkoop, de verkoop van ontbijtmanden, de traditionele Chiro Feesten, sponsors en obligaties. De 125 Chiromeisjes zoeken nu nog centen voor de aankoop van onder andere stoelen, bestek, emmers en borstels. “Onze lokalenborrel op 18 november hebben we aangekondigd met een geboortekaartje. Als ludieke actie hebben we een geboortelijst liggen bij de Heistse baby- en kinderzaak Via Via. Daar staan verschillende handige spullen op, van stoelen en banken tot drinkbekers en kookpotten. Je moet niet naar Via Via rijden om de spullen op te halen, wel kan je via hun website aanduiden wat je voor ons wil kopen.”

Boomplantactie

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw. Nu de eindmeet van de werken in zicht is, doet de Chiro nog een laatste oproep. “Wij zoeken nu nog helpende handen, om zo’n 2.600 boompjes aan te planten op de hellingen rond de Chiro. Wij hopen dat we op 11 november heel wat leden, ouders en sympathisanten mogen verwelkomen op onze grote boomplantdag, die zal plaatsvinden van 9 tot 17 uur. Met de komst van een nieuw bosje wordt het plaatje compleet.” De geboortelijst van de Chiromeisjes vind je op www.viaviababycomfort.be: lijst 1129, code chiro.