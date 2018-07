Chirofeesten aan 54ste editie toe 05 juli 2018

Chiro Heist-Centrum organiseert dit weekend de 54 editie van de Chirofeesten in en aan zaal De Zwaan in de Stationsstraat. Tijdens deze driedaagse, die start op vrijdag 6 juli, kan de je eerste mosselen van het seizoen komen proeven, een goochelshow meepikken, de wedstrijden van het WK volgen, volleyballen en quizzen. Daarnaast zijn er ook een fietszoektocht, optredens van Rune en BARST! en voor de kinderen is er een kinderfuif. Nieuw dit jaar zijn de Highland-games, zowel voor jong als oud. Inschrijven voor de activiteiten doe je via www.chirofeesten.be. (AVH)