Chalet in bos volledig afgebrand TVDZM

31 december 2018

In Zonderschot bij Heist-op-den-Berg is er in een bos een oud chalet uitgebrand. Het gebouw stond al een tijdje leeg. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat er een melding kwam van voorbijgangers. Het chalet lag in het bos achteraan het kerkhof van Zonderschot. Bij aankomst van de brandweer stond het chalet in lichterlaaie. Er werd gestart met de bluswerken maar de chalet kon niet meer gered worden. In het gebouw lagen twee gasflessen. Deze werden door de brandweer gekoeld in een nabijgelegen beek. De chalet was een verlaten buitenverblijf dat al jaren niet meer gebruikt werd. De oorzaak van de brand zal verder onderzocht worden.