Centje bijverdienen door cosmetica te verkopen? Mylène zoekt 800 consulentes Antoon Verbeeck

19 februari 2019

14u41 0 Heist-Op-Den-Berg Cosmeticagigant Mylène, met hoofdzetel in Heist-op-den-Berg, zoekt 800 consulentes, die als bijverdienste de bekende homeparty’s willen leiden. Het bedrijf opent ook een nieuwe webshop, zodat je voor het eerst in meer dan 50 jaar de producten online kan kopen.

Een homeparty van Mylène, ook wel demonstratie genoemd: als vrouw is de kans groot dat je er ooit al één bijwoonde. Jaarlijks worden er maar liefst 77.000 georganiseerd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Dat zijn 210 Mylène-party’s per dag.

België, Nederland en Frankrijk

Aangezien er nog geen sleet zit op de formule, wil Mylène zich nu versterken. “We haalden vorig jaar een omzet van meer dan 30 miljoen euro en we willen blijven groeien. Daarom zijn we op zoek naar 800 consulentes in België, Nederland en Frankrijk, die in hun regio homeparty’s organiseren. Ze krijgen een uitgebreide opleiding in de Mylène Academy en worden echte specialisten”, zegt CEO Alain Duperray.

Thema-avonden

“De homeparty’s blijven aanslaan maar we passen ze voortdurend aan naar de wensen van de hedendaagse consument. In plaats van het volledige assortiment voor te stellen, evolueren de homeparty’s meer naar kortere ‘thema-avonden’ waarbij de focus ligt op bijvoorbeeld geur, kleur of make-up.”

Webshop

Sinds februari heeft Mylène een eigen webshop. Een mijlpaal in het meer dan 50-jarige bestaan van het bedrijf, want voordien kon je de producten uitsluitend kopen via de consulenten. “Klanten die naar een homeparty gaan, kunnen hun producten zo gemakkelijker nabestellen. Nieuwe klanten kunnen via die weg ook onze producten kopen. Met de webshop kannibaliseren we de homeparty’s niet, we creëren een extra netwerk. Ons belangrijkste doel blijft mensen samenbrengen”, aldus de CEO.

Voor meer informatie over de bijverdienste als consulente surf je naar www.mylene.eu/consulente-worden