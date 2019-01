CASA organiseert grote stockverkoop in Itegems magazijn Antoon Verbeeck

18 januari 2019

Interieurwinkelketen CASA organiseert deze zaterdag voor het eerst een grote meubelstockverkoop in haar magazijn in Itegem. Meubilair voor huis en tuin en andere einde reeks artikelen zullen er aan grote kortingen worden aangeboden. “Met een kwalitatief aanbod aan decoratieve en functionele interieurartikelen willen we onze klanten meer laten genieten van het leven thuis. We zetten in op een fris en dynamisch imago, met aandacht voor een wisselend seizoenaanbod. In Itegem maken we nu plaats voor de nieuwe, inspirerende collecties van 2019. Hierdoor worden er tijdens deze stockverkoop trendy woonitems van de vorige seizoenen aangeboden aan ongeziene prijzen”, deelt de keten mee. Koopjesjagers zijn welkom tussen 10 en 17 uur in het magazijn langs de Karel Govaertsstraat. Op zaterdag 26 januari een tweede en laatste stockverkoop. Het magazijn in Itegem staat leeg sinds de zomer van 2017. Het distributiecentrum van CASA ruilde toen Itegem in voor een nieuwe locatie in Olen.