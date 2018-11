Caroline opent eerste Heistse kunstgalerij in bandencentrale Antoon Verbeeck

29 november 2018

18u30 0 Heist-Op-Den-Berg Caroline Jespers (45) heeft de eerste kunstgalerij in Heist-op-den-Berg geopend. De kunstliefhebster en verzamelaarster toont een veertigtal werken in enkele bureauruimten van bandencentrale Jespers op de hoek van de Mechelsesteenweg en Kasteelstraat. “Op die manier kom je als potentiële koper makkelijker te weten of het kunstwerk past in een leef- of werkomgeving”, aldus Caroline.

“Passie voor kunst zit in de familie, want ook mijn ouders en grootouders kochten kunstwerken. Toen ik tweeëntwintig jaar geleden in de bandenzaak van mijn ouders stapte en ik voor het werk naar het buitenland moest, begon ik in plaats van reissouvenirs kunst mee te brengen. De werken die ik mee uit het buitenland nam werden steeds maar groter en groter. Uiteindelijk groeide het uit tot een collectie”, vertelt Caroline. “Ik speelde al lang met het idee om iets met kunst te doen. Toen ik een week lang mocht waken over de galerij van de bevriende kunstenares Liesbeth Swinnen, wist ik dat dit mijn ding zou zijn.”

Voor een locatie moest Caroline het niet te ver gaan zoeken. De werken kregen een plaatsje op de eerste verdieping van bandencentrale Jespers, in de vijf bureauruimten van de zaak. “Dit is geen klassieke kunstgalerij, dat wou ik ook niet. Op donderdagnamiddag kan je hier, tijdens de werkuren, de werken komen bezichtigen. Ik wil de schilderijen tentoonstellen in een interieur, zodat bezoekers en geïnteresseerden geïnspireerd en geprikkeld worden. Op die manier kom je als potentiële koper makkelijker te weten of het kunstwerk past in een leef- of werkomgeving. Wie in mijn galerij trouwens een koop doet, kan nadien nog op mijn diensten rekenen bij de ophanging van het werk en mijn advies over de plaatsing in het interieur.”

“In mijn galerij is er plaats voor veertig tot vijftig werken. Momenteel zijn dat hoofdzakelijk schilderijen, maar in het voorjaar van 2019 krijgt beeldende kunst hier ook een plaatsje. Elk stuk werd zorgvuldig door mij geselecteerd en het aanbod wordt regelmatig vernieuwd”, vertelt Caroline. Aan kunstenaars die in haar galerij willen tentoonstellen is er alvast geen gebrek. “Ik contacteer zelf de kunstenaars waarvan ik fan ben, maar ik krijg zelf ook spontane sollicitaties binnen. Ik vermoed dat dat te maken heeft met het feit dat er in Heist-op-den-Berg veel kunstliefhebbers zijn. Je kan wel kunst bewonderen in het cultuurcentrum, de academie en de bib, maar dat is alleen tijdens bepaalde periodes.”

Naast donderdagnamiddag, van 14 tot 19 uur, is de galerij van Caroline ook geopend op zaterdag van 14 tot 18 uur en op afspraak. De galerij is extra open op zondag 2 december, 16 december en 23 december van 14u tot 18u. Meer info op www.carolinejespers.com