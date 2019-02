Cafébaas Marcel Van Hoof nieuw in gemeenteraad: “Sinds mijn zestiende verslaafd aan lokale politiek” Antoon Verbeeck

04 februari 2019

15u50 0 Heist-Op-Den-Berg Cafébaas, voorzitter van een Wout van Aert-fanclub én al bijna een halve eeuw maniakaal bezig met lokale politiek: op zijn 63ste maakte Marcel Van Hoof (ETA+) vorige maand zijn debuut in de Heistse gemeenteraad. Van Hoof is een van de weinige oppositieleden deze legislatuur. “Ik ga niet in de raad zitten om wat bezen te eten en te luisteren naar een ander”, zegt Van Hoof strijdvaardig.

Marcel Van Hoof, ofwel ‘Celle Koreaan’, mag in de gemeenteraad dan wel een groentje zijn, een onbekende is hij niet. Hij is de stichter van supportersclubs voor veldrijders Niels Albert en Wout van Aert, gewezen cafébaas van het ter ziele gegane café ‘t Spieke, zaakvoerder van café de Oude Zwaan en bezieler van lokale partij Groot Heist Anders (GHA). Op 14 oktober trok zijn partij in een kartel met De Heistenaren en ETA onder de naam ETA+ naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Niemand had mij in de gemeenteraad verwacht, ikzelf ook niet. Zes jaar geleden was het mijn ambitie om GHA in de gemeenteraad te krijgen, maar kon ik wegens medische redenen uiteindelijk niet opkomen. Deze campagne heb ik me volledig voor het kartel ingezet en speelde eigen belang veel minder mee”, vertelt Van Hoof. “De mensen mogen gerust zijn: de oppositie is deze legislatuur klein, maar we gaan ons niet laten doen. Duidelijkheid over het dossier van voetbalclub KFCM Hallaar is een van mijn prioriteiten, iets dat ik wil verwezenlijken met de hulp van voormalig sportschepen Nand Blauwens, net als de bestrijding van kansarmoede in onze gemeente en een betere mobiliteit.”

“We hadden met ETA+ misschien wel deel kunnen uitmaken van de nieuwe meerderheid, maar bij sommige partijen zijn we nu eenmaal niet populair. Daar zijn die pipo’s weer, zie je ze denken. Een gebrek aan respect voor onze kiezers én voor Jan Baestaens, die al meer dan twintig jaar in de gemeenteraad zetelt en daar als een van de weinigen, zo niet de enige, zegt waarop het staat. Ondertussen hebben die pipo’s, ik noem ons liever buitenbeentjes, wel twee zetels in de gemeenteraad. Een samenwerking met de huidige burgemeester had sowieso niet gemarcheerd. Mijn opstand tegen het nieuwe logo van de gemeente, ondertussen tien jaar geleden, heeft daarmee te maken. Ik verzamelde 5.000 handtekeningen voor het behoud van de zwaan in het Heistse wapenschild. Dat ligt nog steeds gevoelig. Nu: ik ben liever oppositielid dan dat ik moet zetelen in een meerderheid van vijf partijen, een kakofonie die alleen maar kan mislukken.”

“Sinds mijn zestiende ben ik socialist in hart en nieren. Sindsdien volg ik de lokale politiek op de voet, zelfs op het maniakale af. Je mag het een verslaving noemen. Zelden mis ik een gemeenteraad en met Groot Heist Anders heb ik de laatste jaren geprobeerd om buiten de gemeenteraad mijn steentje bij te dragen, wat niet makkelijk is”, legt Van Hoof uit. “Twee van mijn grote voorbeelden zijn voormalige burgemeesters Alfons en Diane Verbist. Dat waren burgemeesters die tussen de mensen stonden en luisterden naar de burger. Ondertussen spreken ze alleen nog maar over grote projecten in Heist. Maar wat is de burger met een groot project als die zelfs nog geen bus naar Heist kan nemen? Ach, burgervader zal ik wellicht nooit worden, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn best niet zal doen. Ik ga niet in de raad zitten om wat bezen te eten en te luisteren naar een ander.”