Buurt verzet zich tegen bouw zwembad RECHTBANK OORDEELT VRIJDAG OVER STOPZETTING WERKEN ANTOON VERBEECK

18 april 2018

02u46 0 Heist-Op-Den-Berg Vier buren van het nieuwe zwembad aan de Lo-straat eisen via een gerechtelijke procedure de stopzetting van de werken op het terrein. De rechtbank van eerste aanleg oordeelt op vrijdag over de zaak. "Wij zijn van mening dat de zaken die de omwonenden aanhalen, nog oplosbaar zijn", zegt het schepencollege.

Vorige week gingen de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe en langverwachte zwembad aan de Lostraat van start. De bouwvergunning van het project wordt echter bij de raad voor vergunningsbetwistingen aangevochten door vier omwonenden. Diezelfde buren eisen nu, via een nieuwe procedure, dat de bouwwerken worden stilgelegd. "De voornaamste reden is het mankeren van een milieueffectenrapport in het dossier. Daarnaast is er ook geen mobiliteitsstudie gebeurd. De gemeente is van mening dat er geen verkeersimpact zal zijn, maar wij betwisten dat. Er is ook nog het probleem met de waterhuishouding in het gebied en het feit dat er een fitnessruimte komt in het gebouw, wat rechtstreekse concurrentie is voor de gym aan de overkant van de straat", zegt Philip Porters, de advocaat van de omwonenden.





Dwangsom

Een rechtbank van eerste aanleg zal op vrijdag oordelen of de buren al dan niet een punt hebben. "Krijgen de omwonenden gelijk, maar legt de gemeente de bouw niet stil, dan kan krijgt het gemeentebestuur bij elke overtreding die wordt vastgesteld door een deurwaarder een boete. We hebben de dwangsommen vastgelegd op 50.000 euro per overtreding, maar ook daar moet de rechtbank nog over oordelen. Deze nieuwe procedure heeft geen effect op de lopende procedure tegen de bouwvergunning bij de raad voor vergunningsbetwistingen."





Het schepencollege en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) bogen zich gisteren over de zaak. "Onze advocaat zat vandaag mee aan de tafel. Het is nu nog te vroeg om het over het al dan niet stilleggen van de bouwwerken te hebben. Laten we eerst de uitspraak afwachten", zegt voorzitter van het AGB en schepen van Financiën Carl Verelst (CD&V). "Wij zijn van mening dat de zaken die de omwonenden aanhalen, nog oplosbaar zijn. Wij zijn alleszins bereid om de zaak te bespreken en staan open voor hun voorstellen." De bouw van het nieuwe zwembad zou zo'n twee jaar in beslag nemen. Of het verzet van de buren voor vertraging zal zorgen, is onduidelijk.