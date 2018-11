Burgemeester houdt marktbezoekers warm met soep en chocolademelk Antoon Verbeeck

25 november 2018

Burgervader van Heist-op-den-Berg Luc Vleugels (CD&V) ruilt deze voormiddag zijn burgemeesterssjerp in voor een koksmuts. Op de traditionele zondagmarkt serveert hij nog tot 12 uur ter hoogte van de dienst Toerisme in de Postweg kervelsoep, warme chocolademelk en kaas en yoghurt uit het Heistse. Met deze actie, die kadert in de Week van de Smaak, wil de burgemeester lokale producten in de kijker zetten. Onder het motto ‘de burgemeester kookt’ stond Vleugels tijdens vorige edities van de Week van de Smaak in de keukens van onder andere de Wilgenhoeve in Pijpelheide, de Pandoerenhoeve aan de Kaasstrooimolen in Wiekevorst en de brandweerkazerne.